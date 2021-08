PlayStation 5 da Mediaworld: nuove scorte in vendita oggi 25 agosto

Oggi è il grande giorno, da Mediaworld tornano disponibili le console PlayStation 5, la catena ha infatti annunciato sui social l'arrivo di un nuovo stock di PS5 Standard e PS5 Digital, ecco tutte le informazioni utili per procedere con l'acquisto.

La prima cosa da fare è collegarvi al sito games.mediaworld.it, attenzione perchè la vendita aprirà indicativamente alle 15:00, vi consigliamo quindi di collegarvi con qualche minuto di anticipo così da cercare di guadagnare posti nella coda virtuale, non spaventatevi se avete migliaia di persone in fila davanti a voi, generalmente la cosa scorre molto rapidamente e l'attesa non supera i cinque minuti.

Ricordiamo che il 25 agosto Mediaworld metterà in vendita solamente la PlayStation 5 Digital Edition a 399 euro mentre PS5 Standard (499 euro) sarà disponibile nella giornata di domani, giovedì 26 agosto. Tenete a portata di mano una carta di credito valida o i dati di accesso al vostro account PayPal, questi sono infatti gli unici due metodi di pagamento accettati, non sarà possibile pagare in contrassegno o con bonifico bancario, inoltre non sono previste opzioni per il ritiro in negozio ma solo ed esclusivamente la spedizione a domicilio.

Infine, segnaliamo che gli ordini multipli verranno cancellati in automatico dal sistema, ogni cliente potrà acquistare solamente una console.