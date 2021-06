PlayStation 5 da Mediaworld in vendita oggi dalle ore 15:00

Un nuovo stock di PlayStation 5 sarà disponibile oggi sul sito di Mediaworld: dopo PS5 Digital Edition e PS5 + Ratchet & Clank Rift Apart è oggi il turno della PlayStation 5 Standard, in vendita solo online a partire dalle 15:00.

Mettetevi dunque in coda su games.mediaworld.it e attendete il vostro turno per poter acquistare la console, seguendo le linee guida riportate dalla catena: "MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di un pezzo per Cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto), eventuali ordini multipli di prodotti, a prescindere dalla loro quantità, verranno limitati ad un massimo di 1 pezzo. L’unica modalità di consegna prevista sarà il Corriere. Le modalità di pagamento previste saranno carta di credito e PayPal."



Dunque nessun pagamento con bonifico bancario o altri metodi se non PayPal o carta di credito, ogni cliente potrà acquistare una sola console PlayStation 5 e tutti i doppi ordini verranno eliminati dal sistema. Nei giorni scorsi non è stato semplice riuscire ad acquistare una console, vi suggeriamo quindi di iniziare la coda prima dell'orario indicato (le 15:00) così da avere più possibilità di riuscire ad entrare in breve tempo. Appuntamento quindi nel primo pomeriggio per provare ad acquistare PS5 Standard da Mediaworld, buona fortuna!