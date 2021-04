La PlayStation 5 migliora i giochi della PS4?

L’arrivo sul mercato di PlayStation 5 ha rappresentato per moltissimi videogiocatori la possibilità di effettuare quel salto tecnologico da anni atteso all’interno del mondo console: la nuova console Sony non è solo più potente di PlayStation 4, ma introduce anche una serie di feature e innovazioni del tutto inedite rispetto alla precedente.

Una delle caratteristiche più apprezzate di PlayStation 5 è la possibilità di eseguire la quasi totalità dei giochi per PlayStation 4 in modalità retrocompatibilità di PS5, e senza bisogno di dover ricomprare il gioco nel caso in cui lo si possegga già in formato fisico oppure digitale all’interno della propria raccolta nel PlayStation Store. Grazie a questa funzionalità potrete quindi continuare a giocare i titoli appartenenti alla vostra collezione senza dover per forza rimanere in possesso di una PlayStation 4 o PlayStation 4 Pro.

Utilizzare la modalità retrocompatibilità di PlayStation 5 piuttosto che una PlayStation 4 ha poi un ulteriore vantaggio, decisamente più concreto rispetto al mero risparmio di spazio dato dalla possibilità di sfruttare direttamente una sola console invece di due. Grazie alla maggiore potenza hardware di PlayStation 5 e alle nuove tecnologie adottate, come ad esempio un sistema di trasferimento dei file dalla memoria RAM all’archiviazione SSD molto più efficiente e veloce grazie alle nuove tecnologie di compressione dati, sarà infatti possibile beneficiare di alcuni miglioramenti tecnici apprezzabili su una gran parte dei titoli che possono essere riprodotti su PlayStation 5 in modalità retrocompatibilità.



Ad esempio, il frame rate di God Of War viene portato da 30 fps a 60 fps, sia che si utilizzi la modalità performance sia che si preferisca invece la modalità risoluzione, andando così a risolvere il problema di dover scegliere tra fluidità e qualità visiva dell’immagine. Miglioramenti simili si possono apprezzare anche con The Last Of Us Parte 2, Ghost of Tsushima e tanti altri giochi first e third party. Ecco un elenco parziale dei giochi PS4 che girano meglio su PS5.