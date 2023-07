PlayStation 5, i migliori 21 giochi del 2023 da scoprire secondo Sony: assente FF 16

Sulla falsa riga di quanto visto con i tre giochi per Nintendo Switch usciti nel 2023 dimenticati ma da riscoprire, è tempo di vedere quali sono i giochi secondo Sony usciti in questi sette mesi e che andrebbero recuperati assolutamente. Tale classifica vede dalla sua grandi nomi del calibro di Dead Island 2, One Piece Odyssey e non solo.

Nell'elenco troviamo anche nomi di produzioni videoludiche minori e/o indipendenti, in concomitanza del Bitsummit con i dodici giochi indie presentati da Sony e Shuhei Yoshida tenutosi di recente. È quindi tempo di vedere quelle che sono le importanti ed imprescindibili esperienze videoludiche che secondo il marchio PlayStation andrebbero giocate:

PlayStation 5: i migliori giochi della prima metà del 2023

Dredge;

Tchia;

SEASON: A letter to the future;

PowerWash Simulator;

Humanity;

Dead Island 2;

Theatrhytm Final Bar Line;

A Space for the Unbound;

Post Void;

Octopath Traveller 2;

Wo-Long : Fallen Dynasty;

The Legend of Tianding;

One Piece Odyssey;

Final Fantasy I-VI Bundle;

The Light Brigade;

Convergence: A League of Legends Story;

Like A Dragon: Ishin!;

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly;

Bramble: The Mountain King;

Before Your Eyes;

Moss: Book II.

L'elenco delle migliori produzioni del 2023 (almeno per il momento) comprende nomi alquanto altisonanti, seppur sorprenda l'assenza della spettacolare rivoluzione messa in atto da Final Fantasy 16. Ciò nonostante, continuano gli elogi per titoli quali Octopath Traveller 2, Dredge, Tchia e molti altri giochi che hanno segnato un panorama d'uscite nell'ambito videoludico davvero denso e ricco di avventure incredibili.