PlayStation 5 e il misterioso teaser di Sony con una data: a cosa si riferisce? - Aggiornata

Gli appassionati del mondo PlayStation sono in fermento dopo la comparsa di uno strano teaser sul canale social ufficiale dell'account giapponese dell'azienda.

Il breve filmato, che viene accompagnato dallo slogan #PlayHasNoLimits, mostra i simboli dei quattro tasti frontali dei controller PlayStation con sopra una corona e si chiude con la voce femminile presente ormai da anni in tutti gli spot della macchina da gioco. L'elemento più interessante è però la data: nel teaser si fa riferimento al prossimo giovedì 23 novembre 2023.

Purtroppo non sono state fornite indicazioni sull'orario esatto, ma è probabile che a breve il colosso nipponico farà un qualche tipo di annuncio. Che sia finalmente in arrivo un grosso PlayStation Showcase per mostrare al pubblico cosa bolle in pentola presso i PlayStation Studios?

Al momento è impossibile stabilirlo e non possiamo escludere che l'annuncio non riguardi eventi o altri reveal di spessore. Per sapere cosa si nasconde dietro il trailer, quindi, dovremo attendere il prossimo giovedì e restare sintonizzati sui social.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è notizia delle ultime ore il superamento da parte di PlayStation 5 delle vendite di PlayStation 4 in territorio statunitense.



Aggiornamento del 20/11/2023 alle ore 15:30: pare che si tratti di una semplice collaborazione con i King Gnu, un gruppo rock giapponese noto al pubblico per aver lavorato alle colonne sonore di alcuni anime come Jujutsu Kaisen. Si presume quindi che l'evento annunciato sui social sia relativo ad un qualche videoclip musicale a tema PlayStation con la collaborazione della band.