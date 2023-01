PlayStation 5: il nuovo modello potrebbe essere annunciato stanotte al CES?

Secondo un rumor di queste ultime ore, durante la conferenza Sony al CES 2023 in programma questa notte, la compagnia potrebbe svelare ufficialmente la nuova PlayStation 5 con lettore estraibile, che andrà a sostituire i due modelli attualmente in commercio. Ma sarà vero?

In realtà Tom Henderson (voce come sappiamo particolarmente affidabile) non vede questa opzione come possibile, almeno per la conferenza di Sony al CES che si concentrerà su PlayStation VR2, mentre non dovrebbe esserci spazio per altri annunci hardware. Insomma, sembra essere troppo presto per mostrare al pubblico un nuovo modello di PlayStation 5, sopratutto ad un mese dal debutto di PSVR2 nei negozi.

Henderson suggerisce una possibile presentazione durante l'estate con un lancio della nuova PS5 previsto poi per il mese di settembre, tempistiche in linea con quanto accaduto in passato per le presentazioni ed i lanci di PS5 Slim e PS5 PRO.

Questo nuovo modello di PlayStation 5 tuttavia non sarà più potente della console attuale, l'unica differenza risiederà apparentemente nel lettore estraibile, una console modulare che andrà a sostituire le due versioni in commercio, permettendo a Sony di risparmiare costi di produzione, stoccaggio e distribuzione.

PlayStation VR2 invece sarà al CES 2023, la conferenza Sony è in programma il 5 gennaio alle 02:00 del mattino ora italiana.