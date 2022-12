PlayStation 5: il nuovo modello arriva nel 2023? Indizi da Nishino di Sony

Sono ormai in tanti a chiedersi quanto possano essere veritieri i sempre più insistenti rumor sull'arrivo nel 2023 di un nuovo modello di PlayStation 5. Ne è consapevole anche Hideaki Nishino: ai microfoni di Famitsu, il dirigente Sony ha discusso delle 'prospettive future di PS5' e delle sorprese in arrivo nel 2023.

In un lungo intervento pubblicato sulle colonne del noto magazine e portale nipponico dedicato al gaming (ma non solo), il Vice Presidente Senior e responsabile della Platform Experience di SIE si è unito ai recenti auguri di buone feste dei PlayStation Studios e illustrato la visione del colosso tecnologico giapponese.

In un preciso passaggio dell'intervista, i giornalisti di Famitsu hanno ricordato all'esponente di Sony Interactive Entertainment che PlayStation 5 è entrata nel suo terzo anno di vita e che PS4 Pro venne lanciata proprio a tre anni di distanza dalla commercializzazione del modello 'base'. A tal proposito, Nishino sottolinea come "entro la fine dell'attuale anno fiscale, le vendite cumulative di PS5 supereranno i 37 milioni di unità e crediamo che questo sarà un momento molto importante per la piattaforma. Non sono in grado di fornire ulteriori dettagli sulla nostra strategia in questo momento, ma spero proprio che non vediate l'ora che arrivi il prossimo anno".

Riferendosi al 2023, e alla fine dell'attuale anno fiscale di Sony (fissato per il 31 marzo 2023), Nishino suggerisce l'arrivo di importanti novità per tutti gli appassionati di console PlayStation, magari con l'annuncio del sempre più chiacchierato modello di PS5 con lettore estraibile.