PlayStation 5, nuovo modello con lettore disco rimovibile? Le fonti confermano i rumor

Che potesse arrivare un nuovo modello di PlayStation 5 era nell'aria ormai da diverso tempo. Tra revisioni hardware di metà generazione e revisioni strutturali della nuova ammiraglia di casa Sony, le fonti che hanno annunciato e confermato l'arrivo di una nuova versione di PS5 sono state numerose. Tuttavia, sembrerebbe che i rumor siano fondati.

Le fonti - volutamente rimaste anonime, ma che avrebbero accesso ad informazioni riservate di Sony - sostengono che vi sia l'intenzione di rilasciare un nuovo modello di PlayStation 5 nel corso dell'anno fiscale 2023. Dunque, a distanza ravvicinata dall'uscita dell'aggiornamento che si pensava potesse mandare PS5 in freeze, sembrerebbe che i piani della compagnia prevedano una revisione strutturale di PlayStation 5.

Tuttavia, sembrerebbe che la componentistica interna non sarà soggetta a grandi cambiamenti interni, il che lascerebbe dedurre che, almeno sul fronte delle componenti, si tratti di una revisione perfettamente in linea con quelle avventure sin dal lancio della console nel 2020. Ciò nonostante, l'arrivo di un nuovo modello sarebbe comunque portatore di alcune novità non di poco conto.

Nel dettaglio, le fonti dichiarano che PlayStation 5 avrà un'unità disco rimovibile, la quale sarà collegata alla console con l'ausilio di una porta USB di tipo C. Questo, però, non dovrebbe comportare la perdita del numero di porte USB a disposizione dei giocatori, in quanto vi sarà un ulteriore ingresso USB dedicato al solo lettore disco.

Questi cambiamenti apporteranno delle modifiche estetiche alla console? Sembrerebbe di no, almeno stando a quanto dichiarato dalle fonti. Tuttavia, la possibilità di rimuovere l'unità dedicata al lettore disco potrebbe garantire un design in linea con PlayStation 5 nella sua versione all-digital. Al momento non vi sono moltissime informazioni in merito a questo nuovo progetto, anche se sappiamo - sempre dalle fonti che hanno confermato l'esistenza di questo nuovo modello - che la nuova versione di PlayStation 5 sia in mano ad alcuni dipendenti di Sony.

Tra le altre informazioni in possesso delle fonti di questa notizia vi è un dettaglio che non farà la felicità dei possessori di una versione all-digital di PlayStation 5: il lettore removibile potrebbe non essere compatibile con il modello pensato per il gaming in digitale. Non si sa, però, se la revisione strutturale della console di Sony garantirà una maggiore reperibilità della console, nonostante i risultati dei dati che vedono PlayStation 5 come la console principale del 71% dei giocatori fanno ben sperare sulla possibilità di reperirne maggiore unità in futuro.