PlayStation 5 monterà CPU Zen e GPU Navi di AMD, secondo un nuovo report di Forbes

Dopo i primi rumor diffusi da Semiaccurate, Forbes ha pubblicato un nuovo report sulla presunta architettura hardware di PlayStation 5. Stando a una fonte anonima interna all'industria, la prossima console Sony monterà CPU Zen e GPU Navi di AMD.

Stando a quanto riferito dalla fonte, addirittura, pare che l'architettura Navi sia stata progettata appositamente per PlayStation 5, lavorando a contatto con Sony. Questa collaborazione sarebbe andata avanti per un pò di tempo, al punto da mettere in secondo piano il progetto RX Vega di AMD. Se Navi fosse stata effettivamente progettata con l'input di Sony, allora troverebbero conferma i report che non vedono questa architettura in competizione con il mercato desktop high-end di Nvidia.

Come nota il portale, inoltre, non è chiaro se AMD costruirà un chip Zen personalizzato con un SoC (sistema su chip) unico che includerà entrambe le componenti, o se le integrerà in maniera separata. Questo inoltre non ci dice se la GPU basata su Navi sarà integrata o meno.

Va infine notato che, stranamente, il report di Forbes non menziona il coinvolgimento di Microsoft nello sviluppo di Navi, cosa che potrebbe indicare l'abbandono dell'architettura AMD per la prossima Xbox, conosciuta con il nome in codice Scarlet. La situazione più probabile è che Microsoft potrebbe essere interessata a un design diverso, possibilmente focalizzato sull'impiego di Vega e di una CPU Ryzen più tradizionale. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi?