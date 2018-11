PlayStation 5 uscirà nel 2020, monterà una CPU Ryzen 8-core e costerà 500$?

Dallo stesso topic di Reddit dal qualche sono emersi i rumor sull'assenza di Sony all'E3 2019 prima dell'annuncio ufficiale, sono partite nuove indiscrezioni su PlayStation 5 e PlayStation VR.

Secondo l'utente RuthenicCookie, la nuova console verrà annunciata ufficialmente intorno alla metà del prossimo anno, e svelata in maniera approfondita in occasione della PlayStation Experience negli ultimi mesi del 2019. Il lancio sarebbe invece previsto in una finestra temporale che va da marzo a novembre del 2020. RuthenicCookie descrive PS5 come un "mostro" capace di far girare i giochi a 60fps alla risoluzione 4K, con a bordo una CPU AMD Ryzen a 8-core, informazione in linea con i precedenti rumor.

I dev-kit sarebbero già in mano agli sviluppatori, mentre Death Stranding, The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima dovrebbero fungere da giochi di lancio. Il prezzo di vendita? Secondo l'utente, si aggirerebbe intorno ai 500 dollari. Nessuna notizia, per il momento, riguardo alla funzione di retrocompatibilità

A quanto pare, sarebbe previsto anche un successore per PlayStation VR. Il box che attualmente collega il visore con la TV e la PlayStation 4 dovrebbe essere compreso all'interno della console. Inoltre, PlayStation VR 2 potrebbe includere una camera. Pare siano in sviluppo anche dei nuovi PlayStation Move e dei guanti per la Realtà Virtuale.

Ci teniamo a precisare che tutte le informazioni riportate, pur essendo in un certo senso plausibili, non sono in alcun modo state confermate, pertanto vi consigliamo di andarci cauti. In ogni caso, rappresentano senza ombra di dubbio un interessante spunto di discussione. Cosa ne pensate al riguardo?