PlayStation 5: il multiplayer cross-gen con PS4 al centro del nuovo video

Una delle caratteristiche più apprezzate di PlayStation 5 è la possibilità di poter giocare online anche con gli utenti PS4 tramite tutti i giochi cross-gen che supportano tale possibilità. Sony illustra nel dettaglio questa possibilità tramite un nuovo video da poco pubblico sul canale Youtube di PlayStation.

Avviare una partita multiplayer online con i giocatori PS4 è molto semplice: basta inviare un invito all'utente della console old-gen con cui si vuole giocare in rete e il titolo specifico che si vuole giocare assieme. L'amico su PS4 riceverà quindi l'invito sulla console (o tramite PlayStation App se installata sul suo smartphone) e gli basterà soltanto accettarlo per dare il via alla sessione online. Il procedimento funziona anche a parti inverse, con un giocatore PS4 che può mandare l'invito a un amico munito di PS5. Ovviamente c'è anche la possibilità di potersi unire in qualunque momento a una sessione multiplayer anche se già avviata, e condividere così una partita assieme ad altri utenti senza confini generazionali.

Nel frattempo c'è grande attesa per scoprire quali saranno le mosse future di Sony con la sua nuova console: a tal proposito aumentano sempre di più i rumors su un PlayStation Showcase di 90 minuti per settimana prossima. In attesa di scoprire quando effettivamente si svolgerà questo evento, potete leggere il nostro speciale sul futuro dei PlayStation Studios.