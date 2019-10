PlayStation 5 a Natale 2020, è ufficiale! Svelato anche il nuovo DualShock

Jim Ryan ha annunciato con un post sul PlayStation Blog che la prossima console Sony si chiamerà ufficialmente PlayStation 5 e debutterà sul mercato in tempo per le vacanze natalizie del 2020.

Wired ha pubblicato un coverage esclusivo di PlayStation 5 nel quale viene svelato anche il nuovo DualShock 5 che godrà di due innovazioni di assoluto spessore, che il feedback aptico che andrà a rimpiazzare la tecnologia "Rumble" che ha garantito fino ad oggi la vibrazione che abbiamo imparato a conoscere nel controller DualShock.

La seconda novità è conosciuta come "Adaptive Triggers" e sarà integrata nei tasti L2/R2, i quali garantiranno una maggior sensazione di precisione e permetteranno di dosare la potenza di alcune azioni come accelerata/frenata o la potenza di tiro di una freccia, per fare degli esempi.

Infine, Sony sottolinea nuovamente come PS4 non verrà abbandonata, la console continuerà ad essere supportata grazie a produzioni come Death Stranding, The Last Of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. Maggiori dettagli su PlayStation 5 sono attesi nelle prossime ore.