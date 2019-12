PlayStation 5: i negozi cominciano a inviare le notifiche dei preordini!

In base a quanto riferito dai curatori del sito Spiel Times, diversi rivenditori e negozi videoludici internazionali avrebbero cominciato a inviare le notifiche per i preordini di PS5.

Stando a quanto riportato, gli store online di diversi Paesi avrebbero iniziato ad accogliere le richieste di chi desidera ricevere delle notifiche, attraverso degli avvisi sulla casella email indicata, per l'inizio ufficiale dei preordini di PlayStation 5.

Pur senza rappresentare la partenza vera e propria dell'attesissima fase di preorder di PS5 (la console next-gen di Sony, infatti, non è stata ancora "presentata" in via ufficiale), l'iniziativa congiunta dei negozi internazionali dovrebbe suggerire un qualche tipo di annuncio imminente che riguardi PlayStation 5, magari nel corso dei The Game Awards 2019 che si terranno nella notte del 12 dicembre alle ore 02:30 italiane.

Nel momento in cui scriviamo, in ogni caso, la pagina di Spiel Times sembra essere inaccessibile, perciò vi lasciamo in link il sito PushSquare che per primo ha riportato questa notizia che, se confermata, rappresenterebbe un'importante apertura di Sony nei confronti degli utenti che chiedono a gran voce di conoscere la data di lancio ufficiale, il design di console e controller DualShock 5, la lineup di videogiochi disponibili nel day one e il prezzo di PS5.