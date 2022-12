PlayStation 5 nei negozi: qualcosa si muove anche in Italia?

Trovare una PlayStation 5 nei negozi, lo sappiamo, non è semplice, negli ultimi due anni i grandi rivenditori hanno preferito optare per drop online anziché per l'esposizione della console in negozio, tuttavia le cose stanno per cambiare, anche in Italia.

Nei giorni prima di Natale vi abbiamo segnalato come PS5 sia disponibile in molti negozi americani senza alcun obbligo di preordine o acquisto online, semplicemente console esposte in store e liberamente disponibili per l'acquisto.

Sembra che anche da noi qualcosa si stia muovendo, ad esempio secondo diverse testimonianze per la Vigilia di Natale alcune catene di videogiochi ed elettronica del nostro paese avevano a disposizione una serie di console disponibili per la vendita immediata, tra queste anche Unieuro che ha proposto un bundle PS5 con God of War Ragnarok, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West a 699 euro, mentre GameStop sul suo sito invita i consumatori ad andare nei negozi "per non perdere l'occasione di avere la tua console preferita tra le mani."

Insomma non basta (ancora) uscire di casa per imbattersi in "muri" di PlayStation 5 nei negozi ma probabilmente possiamo aspettarci restock più frequenti per il 2023 e la possibilità di acquistare la console direttamente in store senza drop online. E voi, avete visto PS5 nei negozi in questi giorni?