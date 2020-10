PlayStation 5: next-gen e funzioni di accessibilità nel nuovo post di Sony

In attesa del lancio internazionale di PlayStation 5, Sony ha pubblicato un lungo post che svela tutte le funzionalità relative all'accessibilità che saranno implementate nella nuova console tra cui la sintesi vocale, i sottotitoli, colori invertiti e customizzazione dei pulsanti.

In un lungo post pubblicato sul blog ufficiale, il colosso nipponico ha offerto una panoramica delle funzioni di accessibilità che faciliteranno l'utilizzo di PlayStation 5 per i giocatori con esigenze particolari. Oltre a quanto visto su PlayStation 4, Sony ha aggiunto una serie di interessanti implementazioni come la dettatura vocale che consente agli utenti di inserire testo senza utilizzare la tastiera virtuale, nonché uno screen reader per assistere gli utenti con problemi di vista accompagnato da varie opzioni di sintesi vocale che accentuano parti di testo per la condivisione ai membri del party, un'opzione utile per gli utenti sordi o ipoudenti. I giocatori potranno inoltre personalizzare l'intensità del feedback aptico e degli adaptive trigger del DualSense.

Sony ha poi richiamato le ultime produzioni di Naughty Dog come esempi virtuosi di accessibilità: Uncharted 4: La fine di un ladro e The Last of Us Parte 2 hanno infatti utilizzato le capacità di PlayStation 4 per fornire la migliore esperienza possibile ai giocatori con disabilità, funzionalità che saranno quindi migliorate sulla nuova PS5.

Tutte le funzionalità supporteranno varie lingue tra cui l'inglese, il giapponese, il tedesco, l'italiano, il francese e lo spagnolo. Insomma, un deciso passo in avanti per consentire a tutti di poter godere della next-gen. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare il video confronto tra il DualSense e il controller di Xbox Series X sulle pagine di Everyeye.