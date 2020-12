PlayStation 5: non solo console, anche il DualSense macina record di vendita

Dopo aver presentato i primi dati di vendita per la nuova PlayStation 5, l'analista e Mat Piscatella ha speso qualche riflessione sui record battuti dal controller DualSense che si afferma come il pad con il miglior lancio della storia negli Stati Uniti.

Il direttore di NPD Mat Piscatella ha infatti presentato i primi dati di vendita di PlayStation 5 riferiti al mese di novembre sul territorio statunitense. Dopo aver mostrato i record di vendita l'analista è passato all'analisi del controller DualSense che, stando ai dati, ha registrato il migliora lancio per un pad da gaming nella storia degli USA battendo i vecchi DualShock e Xbox Wireless Controller contribuendo all'incremento di ben otto punti percentuali sulla spesa per gli accessori rispetto allo scorso anno.

Piscatella ha poi chiarito che il record registrato dal DualSense non si riferisce solo alle unità piazzate ma anche agli incassi. Ovviamente questi risultati vanno ricondotti all'alto numero di PlayStation 5 che sono state vendute ma anche alla qualità del prodotto in se che è stato colto dalla critica e dal pubblico come una vera e propria innovazione.

