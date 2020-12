PlayStation 5 non ha sfondato in Giappone? L'analisi di Bloomberg

Bloomberg non ha pubblicato un report dedicato al debutto di PlayStation 5 in Giappone, secondo Takashi Mochizuki la console Sony non ha ottenuto il successo sperato in patria o comunque è stata protagonista di un lancio non proprio spumeggiante.

PS5 ha venduto poco più di 100.000 console al lancio in Giappone, una cifra non altissima ma questo risultato è dovuto a molteplici fattori, tra cui la scarsa disponibilità e la pandemia globale che ha impedito a molti di uscire di casa.

"PlayStation 5 potrebbe mancare il bersaglio e non riuscire ad entrare in un loop positivo tra hardware e software venduti", afferma uno degli analisti di Morningstar, che poi continua: "in Giappone i ricavi di PS5 potrebbero essere inferiori al previsto, dal momento che PlayStation 5 deve battersi con una console estremamente popolare come Nintendo Switch."

Mochizuki si sofferma anche sulle scarse vendite software, secondo i dati emersi ad oggi si parla di un gioco venduto ogni tre PS5, tuttavia queste informazioni non tengono in considerazione il mercato digitale. Secondo Famitsu, nel primo mese PS5 ha piazzato 213.000 unità mentre i giochi non superano le 63.000 copie, al contrario Nintendo Switch ha registrato un distribuito di 525.000 pezzi e 510.000 giochi.

Questa discrepanza potrebbe effettivamente suggerire che molte delle console vendute siano in realtà in ostaggio di scalpers e rivenditori non autorizzati e non siano finite dunque nelle case dei giocatori. In ogni caso, secondo Bloomberg, Sony dovrà lavorare per riequilibrare la situazione e fare in modo che PS5 riscuota enorme successo in Giappone.