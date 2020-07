PlayStation 5: nuova foto del DualSense, ma sarà vera?

Nei giorni scorsi una foto del DualSense di PS5 ha fatto capolino sui social, lasciando tutti stupiti per le enormi dimensioni del controller. Adesso emerge una seconda immagine che sembra però presentare dimensioni diverse, certamente più compatte. Qual è la verità?

E' bene chiarire come in entrambi i casi le fonti e le foto stesse siano molto dubbie, dunque potrebbe trattarsi di fake o fotomontaggi creati ad arte. In questa seconda immagine il DualSense sembra essere più compatto ed ergonomico, anche se come detto la qualità dello scatto è veramente misera... e che dire dell'antiestetico piede sullo sfondo? Insomma, difficile dire quanto una foto del genere sia credibile, se consideriamo anche che periferiche di questo tipo difficilmente escono dalle fabbriche e dagli uffici di Sony, in questo caso abbiamo invece una foto scattata in una abitazione... molto strano, no?

Per altro, sembra che la produzione di massa dei DualSense non sia ancora iniziata, con Sony che ha iniziato a produrre PS5 a giugno e che proprio recentemente avrebbe raddoppiato la richiesta di produzione con l'obiettivo di avere a disposizione dieci milioni di pezzi entro fine 2020. E voi cosa ne pensate? La foto è autentica oppure no?