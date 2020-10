PlayStation 5: nuova funzionalità della console legata ai trofei nel video di Greg Miller

Ora che PlayStation 5 è nelle mani dei principali portali nazionali e internazionali, non passa giorno in cui non arrivino nuovi dettagli sulla console di casa Sony. Oggi è il turno di Greg Miller che ha svelato le nuove funzioni di registrazione automatica della conquista dei trofei.

Il video dimostrativo di questa nuova funzionalità arriva dai ragazzi di Kinda Funny Games: mentre la vecchia PS4 consente ai giocatori di salvare automaticamente uno screenshot nel momento in cui si guadagna un trofeo, PlayStation 5 fa un ulteriore passo in avanti è permetterà di registrare l'intera sequenza. Nell'anteprima di Greg Miller vengono mostrate le particolarità di questa funzione alle prese con Astro's Playroom, il gioco preinstallato su tutte le PS5.

A quanto pare la funzione di registrazione del trofeo è abilitata di default ma è possibile disattivarla dall'apposito menù (ancora non mostrato) raggiungibile dalla dashboard. Intanto Sony ha completamente revisionato il sistema dei trofei, in preparazione dell'arrivo di PS5 introducendo una nuova struttura basata sui livelli.

Il primo embargo su PlayStation 5 è appena scaduto e giorno dopo giorno sarà possibile conoscere sempre più dettagli sulla next-gen di Sony. Intanto potete trovare il video dell'unboxing di PlayStation 5 appena arrivata nella nostra redazione.