PlayStation 5: 'Nuove Emozioni' da scoprire nello spot Sony con Helldivers 2 e FF7 Rebirth

A un mese esatto dallo spot giapponese di PS5 'Play Goes On', il team social di Sony Interactive Entertainment ci invita a scoprire le 'Nuove Emozioni' di PlayStation 5 con una clip incentrata sulle esclusive e sui titoli di terze parti più importanti di questo inizio 2024.

Il nuovo trailer sfornato dalle fucine del reparto marketing di Sony ci immerge nelle atmosfere del multiverso di esperienze interattive da vivere cimentandoci nelle sfide dei titoli first party e degli ultimi kolossal multipiattaforma approdati (o in procinto di sbarcare) su console PlayStation.

Scorrendo le scene del nuovo spot di PS5 possiamo intravedere i volti dei protagonisti di videogiochi come Destiny 2, Helldivers 2, Marvel's Spider-Man 2, Tekken 8, Rise of the Ronin, God of War Ragnarok Valhalla, Suicide Squad e Avatar Frontiers of Pandora, con sullo sfondo Horizon Forbidden West in procinto di approdare su PC e altri titoli come Final Fantasy 7 Rebirth, Stellar Blade e Mortal Kombat 1.

Prima di lasciarvi al nuovo spot in italiano di PS5, cogliamo l'occasione per riproporvi il nostro riassunto dello State of Play di PlayStation tenutosi a inizio anno, con tutti gli annunci e il resoconto completo delle sorprese proposteci da Sony come il gameplay reveal di Death Stranding 2, il video deep dive di Stellar Blade e il filmato di approfondimento sul combat system di Silent Hill 2 Remake.