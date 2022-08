PlayStation 5, nuove scorte su Amazon Italia: ecco la data per gli inviti del restock

Se state attendendo con impazienza le nuove scorte di PS5 su Amazon Italia, sappiate che gli inviti per accedere alle nuove offerte per il restock della console Sony di ultima generazione hanno subito una piccola ma significativa modifica.

Il sistema adottato dal colosso dell'ecommerce per contrastare gli scalper e ostacolare le attività dei bagarini prevede infatti la vendita a invito di PlayStation 5 su Amazon Italia, in modo tale che a ciascun appassionato venga data l'opportunità di portarsi a casa la console Sony.

L'ultimo aggiornamento della scheda dove sarà in vendita il nuovo restock di PS5 su Amazon Italia ci spiega che i prossimi inviti non verranno più inviati il 31 agosto: tutti i clienti idonei riceveranno l'invito con tutte le indicazioni per finalizzare l'acquisto della console nella giornata di giovedì 1 settembre, e quindi con un giorno di ritardo rispetto alla data preannunciata da Amazon Italia.

Una volta ricevuto l'invito, avrete 72 ore di tempo per completare tutti i passaggi richiesti da Amazon e riuscire, così facendo, a finalizzare l'acquisto della console. Qualora foste interessati, qui trovate il link per richiedere l'invito all'acquisto del bundle PlayStation 5 con Horizon Forbidden West a 559 euro. Le nuove scorte di PS5, in questo caso, sono vendute e spedite da Amazon, con tutte le garanzie offerte dal sito di ecommerce.