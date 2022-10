PlayStation 5: nuove scorte da GameStop, drop il 19 ottobre solo sul sito

Come ogni mercoledì da qualche settimana a questa parte, è arrivato il momento di un nuovo restock di PlayStation 5 da GameStop Italia, anche nella giornata del 19 ottobre la catena metterà in vendite ulteriori scorte di PS5, solo online fino ad esaurimento scorte.

Segui la GSTV e non perderti PS5 (Standard Edition). Mario + Rabbids torna in grande spolvero con Sparks of Hope! Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere!

Il modus operandi dunque è il medesimo delle ultime settimane, per scoprire come comprare PlayStation 5 Standard Edition da GameStop dovrete sintonizzarvi su GS TV oggi pomeriggio dalle ore 15:00 e seguire la trasmissione, durante la diretta i conduttori sveleranno come fare per acquistare Standard 5 in bundle. I contenuti del pacchetto non sono stati resi noti e anche in questo caso per scoprirli dovremo necessariamente guardare la trasmissione in onda su Twitch.

Generalmente i bundle di GameStop Italia includono oltre alla console anche accessori come controller, base di ricarica per il DualSense, grip per il joypad o cuffie, uno o due giochi a scelta tra una selezione di titoli, film in Blu-Ray e gadget.