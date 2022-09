PlayStation 5: nuove scorte da GameStop questa settimana, data e orario

Anche questa settimana, GameStop Italia garantisce il consueto restock di PlayStation, la catena ha in programma di vendere PS5 esclusivamente online nella giornata di mercoledì 7 settembre, ecco tutte le informazioni.

Segui la diretta e non perderti PS5 (Versione Bundle). Sintonizzati in live su GS TV questo mercoldì dalle ore 15:00, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle.

L'appuntamento quindi è come sempre su GameStop TV a partire dalle 15:00 di mercoledì, in questa occasione i conduttori sveleranno tutti i dettagli sul restock e pubblicheranno il link per l'acquisto. GameStop metterà in vendita PlayStation 5 Standard Edition (dunque la versione con lettore ottico) in bundle, i contenuti del pacchetto non sono stati resi noti, probabilmente questo sarà composto da giochi, accessori e gadget come già accaduto in passato.

Il consiglio, se siete interessati, è quello di sintonizzarsi alla data e orario indicato per guardare la nuova puntata di GameStop TV e seguire la trasmissione per essere tra i primi ad avere il link per l'acquisto della PlayStation 5 Standard Edition in bundle da GameStop. Una buona occasione per poter acquistare la nuova console Sony insieme a giochi e accessori, nel momento in cui scriviamo il prezzo del bundle non è stato comunicato.