PlayStation 5: nuove scorte in Italia la prossima settimana? Per ora nessuna certezza

La settimana sta per concludersi e a differenza di quanto rumoreggiato nessun rivenditore ha messo in vendita nuovi stock di PlayStation 5 e PS5 Digital in Europa. La settimana del 18 gennaio potrebbe essere quella giusta per ulteriori rifornimenti?

E' difficile dirlo, da parte di Sony non ci sono comunicazioni in merito e l'unica notizia riguarda l'arrivo lo scorso 15 gennaio di pochissime unità PS5 in Nord America, disponibili tramite il servizio Sony Rewards (non attivo in Europa), per il resto tutto tace.

Secondo uno snippet di Amazon intercettato da Google, PS5 tornerà disponibile il 26 gennaio su Amazon.it ma questa data potrebbe non essere realistica, come dimostra anche la data del 13 gennaio trapelata tramite la stessa procedura, come sappiamo però non c'è stato alcun rifornimento quel giorno.

Gli analisti finanziari e alcune fonti cinesi hanno più volte ribadito che a gennaio e febbraio Sony consegnerà nuove console PS5 in Asia e successivamente anche in Europa e Stati Uniti con l'obiettivo di stabilizzare la produzione e la distribuzione per il mese di marzo, così da affrontare la primavera senza troppi problemi di scorte. Queste voci però non sono mai state ufficializzate e dunque possiamo solamente sperare in comunicazioni da parte dell'azienda o dei vari retailer per conoscere la disponibilità di PlayStation 5 in Italia.