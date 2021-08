PlayStation 5: nuove scorte da Mediaworld questa settimana

Questa settimana arrivano nuove scorte di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition da Mediaworld, come annunciato dalla catena nei giorni scorsi, le console saranno in vendita nelle giornate del 25 e 26 agosto.

Le vacanze al mare sono finite? Non temere, perché presto potrai tornare a immergerti nelle emozioni di PS5 digital e standard, nuovamente disponibili sul sito https://games.mediaworld.it/ rispettivamente dal 25 e 26 agosto, sempre intorno alle 15:00! Ricordati che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente.

Ricapitolando

PS5 Digital (399 euro) disponibile dal 25 agosto

PS5 Standard (499 euro) disponibile dal 26 agosto

Il sito di riferimento è games.mediaworld.it, sarà possibile pagare con carta di credito e PayPal, gli acquisti multipli verranno eliminati automaticamente dal sistema, così da permettere a tutti di acquistare la console, ogni cliente potrà dunque mettere nel carrello e acquistare un solo prodotto.

I nuovi stock dovrebbero comparire online alle 15:00 dei due giorni indicati ma come di consueto vi consigliamo di collegarvi in anticipo così da guadagnare posizioni nella coda virtuale ed essere tra i primi ad assicurarsi uno slot non appena le console verranno rese disponibili sul sito.