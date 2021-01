PS5, nuove scorte disponibili la prossima settimana? Qualcosa si sta muovendo

Sono mesi che ci facciamo la stessa domanda: quando potremo finalmente acquistare una PlayStation 5? La console next-gen di Sony è letteralmente introvabile fin dal day-one, se escludiamo alcune sparute e fugaci apparizioni nei listini dei principali rivenditori, che hanno accontentato pochissime persone, non senza grandi difficoltà.

Dopo settimane di immobilismo, qualcosa ha tuttavia cominciato a muoversi. Oltre al restock di PS5 avvenuto negli Stati Uniti d'America due giorni fa, nuove unità della console next-gen si sono fatte vedere anche in Europa, per la precisione nel Regno Unito. All'inizio di questa settimana il noto rivenditore GAME UK ha messo a disposizione una nuova partita di console, venendo letteralmente preso d'assalto da migliaia e migliaia di appassionati. Pochi giorni dopo è accaduto lo stesso a a Currys UK, sul cui sito si sono registrate code di quasi 10.000 persone.

Buone notizie, finalmente, anche per l'Italia. GameStopZing ha annunciato di aver ricevuto nuove scorte di PS5, e che quindi è pronta per effettuare le spedizioni ai giocatori che avevano prenotato la console prima del lancio e che hanno uno scontrino contrassegnato dalla dicitura D3. L'invio delle PS5 comincerà la prossima settimana, e procederà in ordine di prenotazione. Una notizia splendida che ha contribuito ad innalzare il nostro livello di ottimismo: il restock in Italia potrebbe coinvolgere anche gli altri rivenditori, pertanto nei prossimi giorni monitoreremo attentamente i listini di Amazon, MediaWorld, Unieuro, Euronics & co nella speranza che possano riapparire nuove unità di PS5 in vendita.