PlayStation 5: nuove scorte in vendita il 18 maggio da GameStop

PS5 torna in vendita nel pomeriggio del 18 maggio da GameStop, solo online, maggiori dettagli sulla procedura e l'orario di acquisto verranno svelati come di consueto durante la puntata settimanale di GameStop TV in onda ogni mercoledì.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (versione bundle). Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione bundle.

Vi basterà quindi sintonizzarvi sul canale Twitch di GameStop a partire dalle 16:00 di mercoledì 18 maggio, in questa occasione i conduttori riveleranno tutti i dettagli sul nuovo bundle PlayStation 5 Standard Edition disponibile per l'acquisto presumibilmente durante la trasmissione o immediatamente al termine della stessa.

GameStop ricorda come PS5 sia disponibile in versione bundle con giochi, accessori e altri prodotti da acquistare insieme alla console, al momento il contenuto del pacchetto non è stato reso noto, generalmente i bundle di GameStop Italia includono giochi, film in Blu-Ray, accessori (grip, controller o telecomando Media, oppure le cuffie), Funko Pop! e/o altri gadget.

Ne sapremo di più il 18 maggio, ricordatevi che l'acquisto online è riservato ai soli possessori di tessera GSZ+ Level 3 o superiore, tenete dunque a portata di mano i dati della vostra iscrizione al programma fedeltà di GameStop.