PlayStation 5: nuove scorte in vendita da Gamestop il 26 ottobre 2022, tutti i dettagli

Siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5? Sappiate allora che nei prossimi giorni avrete nuovamente l'opportunità di accaparrarvene una grazie al restock di GameStop Italia.

Ecco di seguito il post pubblicato sui social dall'azienda:

"Segui la GSTV e non perderti PS5 (Standard Edition). Arrivano i Cavalieri di Gotham! Sintonizzati in live su GSTV questo mercoledì dalle ore 15, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 in bundle ed altri prodotti da non perdere!"

Come potete leggere, i link per procedere all'acquisto della versione della console di ultima generazione Sony dotata di lettore ottico verranno distribuiti in chat nel corso della diretta Twitch dedicata a Gotham Knights, fissata alle ore 15:00 del prossimo mercoledì 26 ottobre 2022. Il post lascia anche intendere che non vi sarà l'opportunità di acquistare la sola PlayStation 5 e sarà ancora una volta obbligatorio comprare uno dei bundle proposti, i quali includono solitamente accessori, giochi o voucher per gli abbonamenti come il nuovo PlayStation Plus.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul canale Twitch di GameStop, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'elenco dei giochi PlayStation 5 che girano a 120fps.