PlayStation 5: nuovi dettagli da Famitsu sulle specifiche tecniche di PS5

Le modalità adottate da Sony per fissare l'uscita di PS5 a Natale 2020 hanno sorpreso la community e molti addetti al settore. Dopo le importanti dichiarazioni di Mark Cerny a Wired, quest'oggi è Famitsu ad attrarre le nostre attenzioni con una scheda che sembrerebbe illustrare le specifiche tecniche di PS5.

I giornalisti del celebre giornale e sito videoludico giapponese, da sempre molto attenti alle vicende legate a Sony e non solo da un punto di vista squisitamente "geografico", affermano infatti di essere riusciti a scoprire le specifiche hardware "definitive" del Monolite Nero di prossima generazione.

La scheda stilata dalla redazione di Famitsu conferma molte delle indiscrezioni circolate in rete in questi mesi e le stesse dichiarazioni riportate da Cerny e dagli sviluppatori che, come quelli di Codemasters, si stanno servendo del bizzarro Dev Kit di PS5 per sviluppare i primi giochi next-gen. Eccovi allora la scheda nella sua interezza:

PlayStation 5 - panoramica dell'hardware

Disco Rigido : SSD personalizzato con accesso ai dati ad altissima velocità

: SSD personalizzato con accesso ai dati ad altissima velocità Processore : Chip personalizzato AMD x86-64 Ryzen "Zen 2", con otto core e 16 thread

: Chip personalizzato AMD x86-64 Ryzen "Zen 2", con otto core e 16 thread GPU: Chip personalizzato AMD Radeon basato su tecnologia RDNA con unità di elaborazione audio 3D separata e output con risoluzione teorica fino a 8K

In base alle informazioni condivise da Famitsu, quindi, la prossima generazione di console PlayStation sarà equipaggiata con un processore AMD Ryzen Zen 2 e una GPU capace di raggiungere gli 8K di risoluzione. Sempre riguardo alla "scheda video", i giornalisti nipponici confermano inoltre che PS5 offrirà la retrocompatibilità piena e nativa con i titoli PlayStation 4, con supporto a PS VR e al Ray Tracing, in quest'ultimo caso grazie alla presenza di componenti hardware dedicate, anche se la scheda non specifica il numero di core dedicati alla gestione della tecnologia di illuminazione dinamica e in tempo reale in DXR. Cosa ne pensate di queste specifiche? Fatecelo sapere con un commento.