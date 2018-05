PlayStation 5: nuovi indizi suggeriscono che la console monterà CPU Ryzen

L'argomento era già saltato fuori alcune settimane fa, ma delle nuove tracce sembrerebbero condurre alla conclusione che PlayStation 5 monterà delle CPU Ryzen.

Come riportato dal portale Phoronix, ed in seguito anche dagli esperti di Digital Foundry, uno dei più importanti programmatori presso Sony Computer Entertainment (ed in particolare di Advanced Technology Group, citato nei crediti di diverse esclusive PlayStation 4) è stato recentemente a stretto contatto con la tecnologia Ryzen di AMD. Numerosi suoi commit, infatti, sono stati avvistati nella github dell'LLVM, tutti correlati alla dicitura "znver1", ovvero il nome in codice legato alla prima generazione delle AMD Ryzen. In aggiunta, il profilo Linkedin dello sviluppatore cita il suo coinvolgimento come sviluppatore per hardware PlayStation.

Dal momento che PlayStation 4 non ha nulla a che fare con quanto riportato sopra, si potrebbe a questo punto teorizzare con qualche sicurezza in più che PlayStation 5 monterà effettivamente delle AMD Ryzen di prima generazione come processori. Tuttavia, vi consigliamo come sempre di prendere la notizia con le dovute cautele, in attesa che sia Sony stessa a svelare ufficialmente il successore di PlayStation 4.

John Kodera, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha di recente parlato del futuro di PS4, lasciando intendere che entro pochi anni la console lascerà alla next gen. Secondo Mat Pischella di NPD Group, la console next gen non arriverà prima del 2020.