PlayStation 5: nuovi indizi sull'SSD esterno iperveloce dal PAX East 2020?

Durante il PAX East 2020 di Boston, i rappresentanti di Patriot sveleranno un nuovo SSD esterno nel corso di una presentazione che coinvolgerà indirettamente Sony: l'annuncio riguarderà anche PlayStation 5 e la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione della console nextgen?

Patriot Gaming, la divisione videoludica dell'azienda specializzata nella produzione e nella distribuzione di memorie, ha infatti confermato la propria partecipazione al PAX East per offrire una dimostrazione del nuovo SSD esterno Viper XPD M.2 servendosi, in maniera piuttosto illogica, di una PS4.

Stando infatti alla descrizione del prodotto di Patriot fornitaci dalla redazione di Tweaktown, il Viper XSD M.2 è un hard disk a stato solido che si appoggia allo standard PCIe 3.0 4x con interfaccia USB 3.2 Gen2 Type-C: su PS4, però, la porta più potente è una USB 3.1 Gen1 Type-A, un importante divario tecnologico che non permette al nuovo SSD di Patriot di raggiungere le velocità massime di lettura e scrittura di 1GB al secondo su protocollo NVME 1.3.

PlayStation 4, quindi, può raggiungere solo il 62% della velocità massima ottenibile dal Viper XPD (per la precisione, i 625MB/s in lettura e scrittura della porta USB 3.1 Gen1), da qui i dubbi sorti in chi, giustamente o meno, ritiene come dietro a questa mossa ci sia piuttosto la volontà di Patriot di pubblicizzare l'SSD su di una piattaforma Sony in vista dell'arrivo a fine 2020 di PS5 e, quindi, del suo utilizzo ottimale come disco esterno per la prossima generazione del Monolite Nero.

Nel comunicato stampa che accompagna l'annuncio della presenza di Patriot al PAX East 2020, d'altronde, l'azienda rivela che "il nuovissimo SSD esterno Patriot PXD M.2, la prossima generazione di soluzioni di archiviazione portatili, sarà mostrato e testato su PlayStation 4 con il videogioco Marvel's Spider-Man". Curiosamente, lo stesso gioco scelto lo scorso anno da Sony per dimostrare la straordinaria velocità di caricamento dell'SSD di PS5. Nel corso del PAX East 2020, previsto tra il 27 febbraio e l'1 marzo, scopriremo finalmente cosa bolle in pentola: nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra guida agli studi first party di Sony in attesa di PS5.