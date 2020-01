PlayStation 5: nuovi render immaginano il design finale di PS5 basato sul Dev Kit a V

A differenza di Microsoft, Sony non ha ancora svelato il design di PlayStation 5. Al momento i fan del colosso giapponese conoscono solamente la forma del Dev Kit di PS5 inviato agli sviluppatori, è caratterizzato dal già iconico design a V studiato per accogliere il potente sistema di raffreddamento.

Il design del Dev Kit, seppur interessante, appare rozzo e non destinato alla commercializzazione. Un grafico ha così provato a immaginare la forma finale di PlayStation 5 conservando l'impostazione a V e ispirandosi all'estetica delle due console di Sony attualmente in commercio, PS4 e PS4 Pro. Potete apprezzare il risultato, che prevede anche una luce blu per evidenziare l'ingresso del disk tray, nelle immagini che abbiamo condiviso nella galleria in calce a questa notizia.

Cosa ve ne pare? Acquistereste PlayStation 5 se avesse questa forma? Il look finale della console next-gen, purtroppo, è ancora ignoto, e non sappiamo neppure quando verrà svelato ufficialmente. Sony terrà una conferenza al CES 2020 la prossima settimana, e sono in tanti ad aspettarsi qualche novità, quantomeno sulle specifiche tecniche, che risultano ancora per larga parte incomplete. Microsoft, dal canto suo, ha sfruttato il palcoscenico dei Game Awards 2019 dello scorso dicembre per svelare al mondo videoludico design e nome definitivi della sua Xbox Series X.