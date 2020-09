PlayStation 5: nuovi rumor sul prezzo della console Sony, le cifre puntano in alto

A pochi mesi dal lancio della nuova PlayStation 5 i vertici di Sony non hanno ancora svelato il prezzo ufficiale per le due versioni della console next-gen, dando adito a una crescente discussione della community. Un nuovo rumor pubblicato oggi dal portale francese Xboxygen punta le cifre verso l'alto.

Stando a quanto pubblicato dal sito francese Xbxoxygen, che fa riferimento alle proprie fonti senza tuttavia citarle, il prezzo della nuova PlayStation 5 dovrebbe oscillare tra i 499 euro e i 599 euro in base alla versione scelta, rispettivamente per la All Digital o la Standard. I prezzi forniti dal portale sono superiori di ben 100 euro rispetto a quanto rivelato la scorsa settimana da VGC, che attribuiva alla console Sony un prezzo tra i 399 e i 499 euro. Le cifre, seppure diverse, potrebbero risultare verosimili, soprattutto se si tiene conto della tecnologia contenuta nella prossima PS5.

Gli stessi autori dell'indiscrezione invitano tuttavia alla prudenza, considerando la possibilità che le informazioni ricevute possano rivelarsi un semplice placeholder. Sembra poi strano che la notizia arrivi da un portale dedicato alla concorrente Xbox. Voi cosa ne pensate? In attesa del probabile State of Play di settembre, Sony ha iniziato ad aggiornare le pagine relative a PlayStation 5 dando il via ufficiale alla macchina del marketing.