PlayStation 5: un nuovo concept design con lettore Blu-Ray ad angolo

Mentre attendiamo che Sony annunci una data per il reveal di PS5, sul web continuano ad emergere concept design e lavori fan made per ipotizzare il design della prossima PlayStation. In alcuni casi si tratta di semplici esercizi di stile, in altri di tentativi più complessi dove ogni dettaglio viene curato con la massima attenzione.

E' in caso del nuovo concept che vi proponiamo qui sotto, il quale presenta un look generale simile a quello della vecchia PS3 Slim, con una base rettangolare con spigoli arrotondati e la parte superiore che ricalca lo stesso stile, da notare però la soluzione adottata per il lettore Blu-Ray, in questo caso angolare. Il risultato finale è certamente interessante e permetterebbe di ottimizzare lo spazio interno evitando problemi di surriscaldamento, a differenza probabilmente del concept PS5 a forma di cubetto.

Nei giorni scorsi alcuni designer hanno provato a ipotizzare anche l'aspetto della schermata HOME di PS5 e delle varie schermate del sistema operativo, anche in questo caso però si tratta di materiale fan made non ufficiale. C'è sicuramente grande attesa per PlayStation 5 e i giocatori non vedono l'ora di saperne di più, Sony però tace e la compagnia non ha ancora fissato una data di presentazione della nuova console.