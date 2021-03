PlayStation 5 ora di nuovo disponibile da GameStopZing!

GameStopZing ha promesso nuove scorte di PlayStation 5 su base settimanale e dopo un primo restock la scorsa settimana ulteriori console sono ora disponibili per l’acquisto esclusivamente online sul sito di GameStopZing.

PS5 da GameStopZing

Due le opzioni disponibili cone il bundle PlayStation 5 + due giochi (Demon's Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales), secondo controller DualShock 4 e Funko Pop! Fortnite Love Ranger a 724,98 euro. Quest'ultimo è un pacchetto decisamente invitante, uno Starter Pack che vi permetterà di iniziare la vostra esperienza con PlayStation 5 nel migliore dei modi.

In entrambi i casi i clienti potranno acquistare un solo pezzo, gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati. Acquisto riservato ai possessori di GSZ+. Ricordatevi anche di non aggiornare la pagina per non perdere la priorità acquista, altrimenti ricomincerete da capo nella coda virtuale.

Non siete riusciti ad acquistare la console? Non disperate, nuove scorte saranno disponibili sul sito di GameStopZing indicativamente ogni settimana, assicuratevi di essere iscritti al programma fedeltà GSZ e di aver attivato il consenso per ricevere comunicazioni da parte del rivenditore, solo così verrete avvisati via email non appena nuovi stock saranno in vendita.