PS5: nuove scorte da Mediaworld il 6 novembre, sold-out in pochi minuti - Aggiornata

A sorpresa, nel momento in cui scriviamo Mediaworld sembra avere nuove PlayStation 5 a disposizione, la catena permette infatti di preordinare PS5 Standard Edition, apparentemente con consegna prevista per il lancio.

Solo PS5 Standard Edition è disponibile per il preorder (link non affiliato) al prezzo di 499.99 euro mentre la Digital Edition risulta catalogata come "prodotto non disponibile", non sappiamo effettivamente quante unità Mediaworld abbia a disposizione e dunque la nuova ondata di console potrebbe andare sold-out molto rapidamente.

Ricordiamo che Sony ha confermato che PS5 non sarà disponibile nei negozi a lancio, per evitare assembramenti e code che potrebbero mettere a rischio la salute di tutti, dunque l'unico modo per avere una PlayStation 5 al day one è quello di aver effettuato il preordine. Non è chiaro come Mediaworld e altri rivenditori gestiranno i ritiri e le consegne di PS5 sopratutto nelle regioni rosse, se avete ordinato la console vi consigliamo di restare in attesa di comunicazioni da parte dei singoli negozianti.



Se siete interessati affrettatevi perchè Mediaworld potrebbe terminare le unità disponibili in pochissimo tempo, come accaduto in passato, e non è chiaro se prima del lancio fissato per il 19 novembre ci saranno ulteriori occasioni di preordine.



Aggiornamento - Come prevedibile il sold-out è stato registrato in una manciata di secondi e adesso anche PS5 Standard Edition viene segnalata come "non disponibile".