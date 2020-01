PlayStation 5 Reveal: il nuovo leak svela la data di presentazione e le specifiche di PS5?

Un utente di Reddit afferma di essere entrato in possesso della scaletta degli annunci a cui assisteremo durante il rumoreggiato evento di presentazione di PS5 di febbraio, a partire dal reveal delle specifiche hardware definitive della console nextgen di Sony.

Nel trascrivere e schematizzare i punti salienti dello show, l'utente della community del popolare forum videoludico fissa per mercoledì 12 febbraio 2020 la data della cerimonia di presentazione di PS5 dal nome di PlayStation Meeting e preannuncia l'arrivo di un teaser ufficiale entro le prossime due settimane.

Stando sempre al leak, l'evento in questione dovrebbe essere presentato da Geoff Keighley (l'organizzatore dei Game Awards 2019) e contribuire a fare definitivamente chiarezza sulle specifiche di PlayStation 5, con una CPU 8 core / 16 thread a 3,6 GHz basata su architettura Zen 2, una GPU da 12,2 TeraFLOPS, 18GB di memoria DDR6 e 4 GB di DDR4 per il sistema operativo, un SSD da 1 TB a 5GB/s con soluzione proprietaria e "a cartuccia" (sarebbe possibile acquistarne altre separatamente per espanderne lo spazio di archiviazione) e un hardware dedicato alla gestione dell'audio nextgen e al Ray Tracing.

Lo show dovrebbe offrire una descrizione dettagliata di ciascun componente hardware della console, descrivendola nel complesso come una macchina molto più bilanciata rispetto a PS4 PRO, ma senza offrirci delle indicazioni ulteriori sul design di PS5, sulla data di lancio o sul prezzo.