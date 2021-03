PlayStation 5: nuove scorte sold-out da GameStopZing il 29 marzo - Aggiornata

Dopo il sold-out della scorsa settimana, nuove console PS5 e PS5 Digital tornano ora in vendita da GameStopZing, esclusivamente online. Le console sono disponibili nel momento in cui scriviamo ma come capitato in passato potrebbero andare sold-out nel giro di pochi minuti, dunque affrettatevi se siete interessati.

Aggiornamento - PS5, PS5 Digital Edition e tutti i bundle sono sold-out e al momento non più disponibili per l'acquisto. Segue notizia originale.



Oltre a PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, sul sito di GameStopZing trovate anche tre diversi bundle con giochi e accessori, ecco i link diretti per l'acquisto.

Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, i doppi ordini verranno cancellati in automatico dal sistema. Vi rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al programma fedeltà GSZ e impostare la ricezione di notifiche e comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così avrete modo di sapere in anteprima quando le console torneranno in vendita.Iscrivetevi alla newsletter di GSZ e ricordatevi di visitare con regolarità anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'arrivo di nuovi stock PS5.