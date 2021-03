PlayStation 5 da GameStopZing: nuovo sold-out il 31 marzo - Aggiornata

Tornano disponibili da GameStopZing nuove scorte di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, la console Sony registra il sold-out e al momento non è più disponibile per l'acquisto.

Aggiornamento - PS5, PS5 Digital Edition e i bundle non sono più disponibili sul sito di GameStopZing, le console sono sold-out, restiamo in attesa di nuove scorte. Segue notizia originale.



Oltre a PS5 (499.98 euro) e PS5 Digital (399.98 euro) GameStopZing propone anche due bundle con giochi e accessori, pacchetti "tutto compreso" per vivere al meglio l'esperienza next-gen di PlayStation 5.

Vi ricordiamo che ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, il sistema eliminerà in automatico i doppi ordini per fare in modo che tutti possano avere diritto ad acquistare la console. Per il futuro vale l'invito ad iscrivervi al programma fedeltà GSZ e impostare la ricezione di notifiche e comunicazioni per sapere in anticipo quando la console tornerà in vendita. Ricordatevi anche di visitare i profili social di GameStopZing Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti sulla disponibilità di PlayStation 5.