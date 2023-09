PlayStation 5: State of Play o Showcase in arrivo? Le ultime da un noto insider

Alle recenti indiscrezioni di Jeff Grubb sul prossimo State of Play si sommano le anticipazioni condivise da Shinobi602: il noto insider solletica la curiosità della community PlayStation preannunciando l'imminente arrivo di novità legate al prossimo evento videoludico di Sony.

Il creatore di contenuti e insider, tra i più attendibili della scena, interviene in una discussione intavolata su ResetEra tra diversi appassionati della community PlayStation che non nascondono la propria delusione per la strategia comunicativa di Sony.

Nel rispondere ad uno degli utenti del forum che ha manifestato il proprio disappunto per l'assenza di comunicazioni da parte del colosso videoludico giapponese nel corso degli ultimi giorni, Shinobi ha ritenuto opportuno sottolineare che "beh, la settimana è finita proprio adesso".

La 'gola profonda' lascia quindi presagire, neanche troppo velatamente, l'arrivo nei prossimi giorni di importanti annunci legati al prossimo evento PlayStation. In effetti, sono trascorsi quasi quattro mesi dall'ultimo PlayStation Showcase con Spider-Man, Metal Gear, GaaS e indie, di conseguenza è lecito attendersi un nuovo spettacolo digitale che apra una finestra sul multiverso dei videogiochi first party e multipiattaforma destinati ad approdare su PlayStation 5 (ma non solo) da qui ai prossimi mesi.

Un primo segnale in tal senso potrebbe averlo lanciato indirettamente la rating board asiatica con la classificazione di Horizon Forbidden West Complete Edition, una versione che dovrebbe comprendere l'avventura open world originaria di Guerrilla Games, l'espansione Burning Shores e, magari, altri contenuti o DLC non ancora svelati.