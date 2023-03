PlayStation 5 è per la prima volta in offerta su Amazon anche senza giochi inclusi

Per la prima volta in assoluto, su Amazon Italia la console PlayStation 5 è acquistabile ad un prezzo minore dal listino ufficiale. Le versioni in offerta della console sono entrambe con lettore di dischi fisici, vediamo le promozioni.

Il venditore Psk Mega Store ci propone la console con lettore di dischi senza nessun gioco incluso al prezzo scontato di 539 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino ufficiale di 549,99 euro, clicca qui per acquistare PlayStation 5 versione senza giochi in offerta su Amazon.

La versione con lettore di dischi con inclusa la versione digitale di God of War Ragnarok è in offerta al prezzo di 601 euro, con lo sconto di 19 euro dal prezzo di listino ufficiale di 619,99 euro, clicca qui per acquistare PlayStation 5 con God of War Ragnarok in offerta su Amazon.

Vi ricordiamo che anche per i prodotti che non sono venduti e spediti da Amazon stessa, vale la garanzia dalla A alla Z di Amazon che protegge i nostri acquisti per gli articoli venduti e spediti da un venditore terzo. Tale garanzia si attiva in caso di ritardo nella consegna e inconvenienti con le condizioni degli articoli acquistati o con i resi. Se si riscontra un problema di qualsiasi tipo, sarà possibile segnalarlo ad Amazon stessa ed il loro dipartimento verificherà se il nostro ordine è idoneo per un rimborso.