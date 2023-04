PlayStation 5 in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Ottima promozione per acquistare una console PlayStation 5 su Amazon, la console con lettore di dischi oggi è in offerta in bundle con il gioco God of War Ragnarok al prezzo più basso dal lancio, il tutto con garanzia diretta di Amazon, in quanto la console è venduta e spedita direttamente dallo store e non da un venditore terzo.

Il bundle di Sony è quindi in offerta a 564 euro, con lo sconto di ben 56 euro dal prezzo di listino ufficiale di 619,90 euro, la sola console costerebbe 550 euro ed il gioco 69,90 euro. All'interno della confezione troveremo la console PlayStation 5 (versione con lettore di dischi in formato fisico), un controller DualSense di colore bianco, un cavo HDMI 2.1 ed il cavo di alimentazione.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon stessa, quindi gode di garanzia totale per i due anni successivi all'acquisto. Per ogni tipo di inconveniente durante l'acquisto e per i 48 mesi successivi, sarà Amazon stessa a risolvere il problema, quindi con tempi di reazione rapidissimi. Un'ottima promozione per acquistare l'ultima console di Sony ad un prezzo super conveniente e spedizione completamente gratuita anche se non siete abbonati ad Amazon Prime.