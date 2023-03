PlayStation 5 in offerta: il gioco God of War Ragnarok è gratis

Assolutamente una super promozione su eBay, la console PlayStation 5 da introvabile ora è acquistabile addirittura ad un prezzo super scontato. Su eBay un venditore affidabile ce la propone addirittura con uno sconto di 70 euro dal prezzo di listino, scopriamo assieme la promozione.

Psk Megastore, un venditore super affidabile, gli ultimi feedback positivi che ha ricevuto ce lo confermano, ci propone in offerta la console PlayStation 5 (versione con lettore di dischi in Blu-ray, quindi funzionante con i giochi fisici comprati anche su Amazon) a soli 549 con in bundle God of War Ragnarok.

Il gioco che di listino costa 70 euro è praticamente gratis, la console infatti è acquistabile a 549 euro invece del prezzo di listino di 619 euro, la spedizione inoltre è gratuita, si tratta di una vera super promozione.

Si tratta della migliore promozione ad oggi per acquistare la console di Sony, fino a Natale poterla acquistare al prezzo di listino era una vera e propria utopia, oggi è addirittura in offerta con uno sconto di ben 70 euro. Al momento della stesura dell'articolo ne risultano venduti ben 304 pezzi, non sappiamo quanti ne abbia ancora disponibili.