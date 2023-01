PlayStation 5 oggi acquistabile da GameStop: nuovo drop disponibile il 18 gennaio

Nella giornata di mercoledì 18 gennaio, GameStop Italia ci informa attraverso i propri canali social dell'avvenuta disponibilità di un nuovo restock di PlayStation 5: ecco tutti i dettagli dell'offerta confezionata dalla nota catena di distribuzione videoludica.

Nel pomeriggio del 18 gennaio, il sito di GameStop Italia segnala la presenza in listino di un nuovo drop di PlayStation 5, tanto nella versione base quanto in quella senza lettore ottico (PS5 Digital Edition), con pronta consegna per chi si recherà in negozio per approfittare di questa occasione.

La nuova offerta di GameStop Italia è legata alla vendita di bundle di PlayStation 5, con i contenuti che vi elenchiamo di seguito:

Bundle PS5 Standard

Console PlayStation 5 Standard (con lettore di dischi)

God of War Ragnarok (versione su disco)

secondo Controller Wireless DualSense

Headset Sades - 708 GT (Red / Black)

Bundle PS5 Digital Edition

Console PlayStation 5 Digital Edition (senza lettore di dischi)

PlayStation Network Card da 20 euro

Controller wireless DualSense - Cosmic Red

Headset Sades - 708 GT (White)

Cavo Atrix - USB-A a USB-C

Base Di Ricarica DualSense

Il bundle PlayStation 5 con God of War Ragnarok e gli accessori di cui sopra viene offerto da GameStop Italia al prezzo di 699.98 euro, mentre il bundle PS5 Digital Edition è in vendita a 599.98 euro. Entrambi i bundle saranno in vendita fino a esaurimento scorte. In calce alla notizia trovate il link al sito di GameStop Italia con tutte le indicazioni per acquistare i nuovi bundle di PS5 in vendita presso la catena videoludica.