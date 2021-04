PlayStation 5 in oro: quanto costa questa edizione limitata?

Nel caso in cui non riusciate ad acquistare una console PlayStation 5 a causa delle limitatissime scorte che vengono costantemente saccheggiate dagli scalper, potreste decidere di tentare di acquistarne una di oro massiccio in edizione limitata, paradossalmente prenotabile e disponibile in tempi certi. Certo i costi sono in alcuni casi da capogiro.

Come ricorderete, infatti, negli scorsi mesi furono annunciate alcune versioni speciali e a tiratura davvero molto limitata di Playstation 5, prodotte con materiali esclusivi e di qualità assoluta. Stiamo parlando infatti di rivestimenti in oro massiccio, pelle di serpente e altri materiali decisamente particolari e non proprio alla portata di qualunque portafoglio, anche se paradossalmente più convenienti rispetto ai prezzi proposti dai bagarini in un rapporto qualità-prezzo.

La prima ad annunciare un'edizione speciale e a tiratura limitata è stata TrulyExclusive con la sua Luxury Bespoke PS5 Collection, una console rivestita da uno strato di oro 24 carati, utilizzato anche su controller, cuffie e accessori, disponibile anche nelle versioni in oro rosa 18 carati e platino. Tutte le versioni in questione sono proposte al pubblico ad un prezzo di ben 9.000 dollari, cifra non proprio abbordabile che però a quanto pare non ha scoraggiato magnati e ricchi imprenditori.

La seconda compagnia che ha deciso di proporre un'operazione di questo tipo è la gioielleria di lusso russa Caviar, che propone tre differenti console personalizzate con caratteristiche differenti:

PlayStation 5 Golden Rock, con rivestimento preparato utilizzando circa 5 chilogrammi di oro massiccio a 18 carati, realizzata in soli nove esemplari e proposta al non proprio modico prezzo di 499.000 dollari

PlayStation 5 Golden Rock con rivestimento realizzato in pelle di serpente (proposta anche sui controller), tiratura complessiva di 99 esemplari e un costo di ben 8.140 dollari

PlayStation 5 Golden Rock con rivestimento in fibra di carbonio, anch'esso realizzata in soli 99 esemplari e proposta ad un prezzo di 5.830 dollari

Insomma, nel caso in cui siate attratti dall'idea di acquistare una di queste console personalizzate per togliervi lo sfizio di possedere un oggetto davvero molto esclusivo, siate anche pronti ad aprire il portafoglio e sborsare cifre importanti, anche se molto proporzionate al valore effettivo dei materiali utilizzati.