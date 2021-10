PlayStation 5 in palio da Lidl? Attenzione alla truffa su Facebook

La truffa corre su Facebook, fate attenzione! In queste ore una pagina chiamata "Lidl Italia" sta promuovendo un concorso con in palio cinque console PlayStation 5, si tratta però di una truffa dunque vi invitiamo a non partecipare e non fornire dati personali al link presente nel post.

Il messaggio appare piuttosto discutibile e certamente non in linea con gli standard comunicativi di una multinazionale come Lidl: "Sei un drogato di playstation? l'attesa è finita, stiamo offrendo ai nostri primi 5 fortunti vincitori una Playstation 5 e i fan hanno accesso online a giochi, contenuti aggiuntivi e molto altro nel Sony Playstation Store. Vai qui e afferra il tuo sogno."

"Drogato di PlayStation" ovviamente non si può leggere e sentire, il testo è scritto con un tono sin troppo colloquiale e non mancano alcune inesattezze e stramberie, oltre a "Playstation 5" scritto in modo errato con la prima s minuscola. E' presente poi un link bit.ly (non lo riportiamo per sicurezza) che rimanda ad una pagina di Google Sites con un modulo da compilare, non fatelo per nessun motivo.

Al momento il post sta circolando su Facebook ed è sponsorizzato, quindi potrebbe capitarvi di vederlo tra le inserzioni, in questo caso segnalatelo al team assistenza, non cliccate sul link indicato e non inserite i vostri dati personali. Lidl è assolutamente estranea alla vicenda e il finto profilo clona la pagina ufficiale della catena di supermercati, dunque fate attenzione.