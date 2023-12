PlayStation 5 è meglio del PC: Sony spiega perché e parla del lancio di Portal e PS5 Slim

Hideaki Nishino, Senior Vice President di PlayStation, è stato intervistato dal Nikkei e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose anche del confronto tra PlayStation 5 e PC, spiegando anche perché Sony ha scelto di lanciare PS5 Slim e Portal a tre anni di distanza dal debutto della console.

Nishino sottolinea come "una PS5 più sia più conveniente di un PC" a livello meramente economico, un computer da gaming ha un costo superiore a quello della console Sony e in generale si tratta di un hobby che richiede una conoscenza tecnica non indifferente, al contrario con una console da gioco ci si può divertire sin dal primo momento senza troppe complicazioni.

Sempre sulle pagine del Nikkei Asia, Nishino ha parlato della scelta di lanciare PlayStation 5 Slim e PlayStation Portal in questo preciso periodo storico:

"Tipicamente, il ciclo vitale di una console è di sette o otto anni. PlayStation 5 è stata lanciata a novembre 2023 ed è dunque al suo terzo anno, idealmente a metà del suo ciclo vitale. I giochi richiedono generalmente tra i tre e i cinque anni per essere sviluppati e dunque presto vedremo un maggior numero di giochi che sfrutteranno le potenzialità della console, ed è qui che saremo pronti, per questo abbiamo deciso di agire d'attacco durante la stagione natalizia lanciando grandi giochi come Marvel's Spider-Man 2 ma anche nuovi hardware."

In chiusura, Nishino ha poi evidenziato come l'ecosistema PlayStation sia in continua espansione anche grazie al supporto di altri media come il cinema e la TV, citando in tal senso il film di Gran Turismo e la serie TV di The Last of Us, con quest'ultima che si è rivelata un vero toccasana per le vendite dei giochi della serie nel 2023.