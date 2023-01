PlayStation 5: il peggior gioco del 2022 è targato Square Enix

Mentre ci si appresta ad analizzare un po' tutto quello che è stato il 2022 sui lidi dei diretti competitor di Sony, come nel caso del miglior gioco Nintendo Switch del 2022, è arrivato il momento di tirare le somme di queste ultime mesate videoludiche sul fronte PlayStation, caratterizzato da un anno che ha saputo regalare diverse sorprese.

Se Elden Ring è al contempo il miglior gioco per Xbox Series X/S e per PlayStation 5, il 2022 è stato anche l'anno di God of War Ragnarok e non solo. Infatti, quest'anno è stato denso di grandi produzioni videoludiche, come dimostrato dal recente ritorno in auge di The Witcher 3 Wild Hunt - che ha addirittura raggiunto la sopracitata epopea targata Santa Monica Studio -, Persona 5 Royal e non solo.

Tuttavia, il peggior gioco del 2022 su PlayStation 5 è Babylon's Fall. L'avventura ruolitistica dalle tinte action e dallo stampo narrativo è stato uno dei progetti più discussi del 2022 ormai giunto al suo termine. Uscito su ecosistema PC ed in esclusiva console PlayStation, l'esperienza targata Platinum Games e Square Enix è stata fallimentare.

Ciò lo si evince dai punteggi che le sono stati attribuiti dalla critica specializzata e dal pubblico, che si attestano sul 41/100 e sul 2.1/10. Si parla in totale di oltre 200 voti espressi, suddivisi in 43 recensioni della critica specializzata e 192 del pubblico. Ciò significa che, al di là dei numeri che hanno definito la quantità di giocatori attivi sul titolo, Babylon's Fall è stato tutt'altro che apprezzato.

D'altronde, ad oggi parliamo di un titolo il cui supporto è giunto al termine, non permettendo l'accesso ai server online e decretando così il totale abbandono del progetto Game As A Service. Le rosee aspettative del progetto targato Platinum Games e Square Enix non sono state affatto rispettate, seppure lo stesso team di sviluppo e lo stesso publisher abbiano saputo regalarci alcune esperienze videoludiche interessanti nel corso dello stesso anno, ed altre ancora arriveranno nel 2023.