PlayStation 5: persiste il bug della coda dei download

Il bug della coda di download su PlayStation 5 è ancora presente e si è verificato nuovamente anche al day one, in particolare con Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, come riportato da Eurogamer.net.

Il problema è nota e di fatto alcuni giochi riscattati e messi in download si bloccano in una sorta di coda e restano in questo stato senza poter essere utilizzati. Nel caso di MK11 Ultimate Edition, il giornalista di Eurogamer.net fa sapere di aver messo il gioco in download e subito la console ha iniziato a scaricare entrambe le versioni, l'edizione per PS4 può essere avviata mentre quella per PS5 appare nella libreria giochi ma non può essere utilizzata per motivi non troppo chiari.

Su Reddit ci sono moltissime segnalazioni a riguardo legate non solo a Mortal Kombat 11 Deluxe Edition ma più in generale ai giochi con doppia versione PS4/PS5, ma si segnalano problemi anche con Demon's Souls, disponibile solo su PS5. Nei giorni scorsi Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento di PS5 che sembra sistemare il bug della modalità riposo di PlayStation 5 mentre il problema legato alla coda dei download sembra persistere.

Qualcuno di voi sta riscontrando questo bug sulla nuova console? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, ogni segnalazione è certamente preziosa per aggiungere nuovi tasselli alla vicenda.