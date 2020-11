PlayStation 5: PlayStation Now e Remote Play saranno disponibili al lancio

Nel corso della mattinata sulle attuali PlayStation 4 ha fatto capolino una nuova applicazione dedicata al Remote Play su PlayStation 5 . Grazie alla pubblicazione delle FAQ ufficiali abbiamo potuto aggiungere ulteriori dettagli sul suo funzionamento e sulla compatibilità del PlayStation Now con la nuova console.

Remote Play è un'applicazione che consente ai possessori di PS4 di accedere alla proprio console da PC o da un dispositivo mobile per la riproduzione remota dei giochi in streaming. Come confermato dalle FAQ ufficiali pubblicate oggi da Sony, con il nuovo aggiornamento del software appena approdato sulle attuali console i giocatori potranno riprodurre in streaming i propri titoli preferiti anche su PlayStation 5. Questa funzionalità sarà disponibile a partire dal 12 novembre, quando PS5 verrà lanciata negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Sud America (mentre tutti gli altri paesi dovranno aspettare il 19 novembre). Inoltre, la riproduzione remota su PS5 funzionerà esattamente come adesso: i giocatori potranno accedere alla propria console direttamente dal PC e dai dispositivi mobile compatibili.

Sempre dalle FAQ arriva poi la conferma che PlayStation NOW sarà disponibile sin dal lancio anche su PlayStation 5 e i giocatori in possesso dell'abbonamento potranno utilizzare il servizio sia per lo streaming che per i download dei titoli supportati. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nel corso della settimana analizzeremo tutti i dettagli di PS5 con una serie di appuntamenti su Twitch. Intanto, potete trovare la recensione di PlayStation 5 sulle pagine di Everyeye.